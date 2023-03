Nowy polski serial HBO. Jest zwiastun! I wygląda obiecująco

Za nami finał "The Last of Us", który przyciągnął rekordową widownię, ale na brak seriali nie możemy narzekać. Jeszcze w marcu na HBO będzie można oglądać nowy sezon "Sukcesji" (premiera już 27 marca!), nazywanej "Grą o tron" w świecie medialnych korporacji. Niedługo później, 14 kwietnia, będzie miał premierę polski serial dla streamingowego giganta - "#BringBackAlice", który nazywany już jest polską odpowiedzią na "The OA" czy "Euforię".