Nowy hit TVP. Przyciąga przed telewizory 2 mln widzów

Póki co najwięcej widzów zebrał pierwszy odcinek "Matyldy". Mowa o 2,03 mln osób. Rok temu w analogicznym okresie stacja emitowała serial "Polowanie na ćmy", który ruszył z oglądalnością na poziomie 2,27 mln. Przełożyło się to wówczas na 15,91 proc. udziału w rynku telewizyjnym. Czy w przypadku nowego serialu będzie podobnie? To się jeszcze okaże.