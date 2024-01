Nowy hit Netfliksa. Widzowie zbierają szczęki z podłogi

Dla niektórych widzów to za dużo

Mająca premierę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji produkcja cieszy się dużym uznaniem krytyków. Na ten moment, przy 90 wystawionych opiniach, może się ona pochwalić 90 proc. "wskaźnikiem świeżości" w serwisie Rotten Tomatoes. Pośród pochlebnych komentarzy zwraca uwagę krótki wpis Bena Ben Kenigsberga z "New York Timesa". "'Śnieżne bractwo' to przewrotny film, który można oglądać tak, jak zobaczy go większość ludzi – w serwisie Netflix, w zaciszu własnego domu, z lodówką w pobliżu" – napisał.