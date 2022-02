Nowy hit Netfliksa. Dlaczego akurat Polacy "pożądają" ten serial?

W tym tygodniu międzynarodowy sukces odniosło meksykańskie "Mroczne pożądanie". Thriller znalazł na 4. miejscu pośród najpopularniejszych seriali minionego weekendu. W ciągu trzech pierwszych dni było oglądany przez blisko 50 mln godzin. Świetny wynik, ale do rezultatu najpopularniejszych tytułów tygodnia dużo zabrakło. Lider zestawiania, koreański horror "All of Us Are Dead" w analogicznym okresie był oglądany przez ponad 200 mln godzin. Jednak w Polsce to "Mroczne pożądanie" jest najpopularniejszym tytułem.