Nowy film Netfliksa. Seniuk i Barciś mogą zaskoczyć

Ostatnie polskie produkcje Netfliksa cieszyły się sporą popularnością wśród internautów. Był "Znachor" czy "1670" - teksty z tej drugiej produkcji przyjęły się do tego stopnia, że żarty wykorzystywane są w codziennym życiu. Był też ostatnio gorzej oceniany "Forst", ale za to świetnie przyjęty "Rojst Millenium". To seriale. A filmy?