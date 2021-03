Wystarczy weekend, by odmienić mieszkanie. Oni to potrafią!

Pandemia zmieniła nasze życie, a co za tym idzie, także nasze mieszkania i domy. Te nie są już wyłącznie miejscem wypoczynku czy relaksu, ale stały się jednocześnie biurem czy szkołą. Dotychczasowe pomieszczenia pełnią już nie tylko te funkcje, do których niegdyś były przeznaczone, ale i szereg kolejnych, do których zmusiła nas pandemiczna rzeczywistość. Dziś garaż czy podziemne miejsce parkingowe często jest siłownią, a balkon bywa jedyną oazą spokoju. Co zrobić, by nasze cztery kąty jeszcze lepiej odpowiadały nowym realiom? Czasami wystarczy naprawdę niewiele, by ułatwić sobie i swoim domownikom codzienność. Przekonajcie się o tym sami, biorąc udział w nowym programie Telewizji WP o wnętrzarskich metamorfozach.