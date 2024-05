Nowość Netfliksa. Kolejna świetna rola "wspaniałego aktora"

Urodzony w Londynie aktor od blisko dziesięciu lat regularnie występuje w ekranizacjach komiksów Marvela, co nie przeszkadza mu w twórczym rozwijaniu swojej kariery. Co ciekawe, nawet w produkcjach platform streamingowych, które na ogół nie mają dobrej prasy, potrafi stworzyć wybitną kreację na miarę Oscara. No, prawie na miarę.