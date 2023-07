Nowi prowadzący "Dzień dobry TVN". Na liście trzy niespodziewane nazwiska

- To były normalne czasy. To był 2006 r. Ja byłam tam przez chwilę. To były wtedy najgorsze momenty moich ataków paniki, więc ja prowadziłam na wszystkich możliwych lekach przeciwlękowych, bo stwierdziłam, że to jednak trzygodzinny program. Prowadziłam na najmocniejszych dawkach - wspominała w podcaście "WojewódzkiKędzierski".