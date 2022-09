Nowe wyzwanie Oliwii Bieniuk. Dostała rolę w popularnym serialu

Plany rodziny związane z przyszłością Julii są skrajnie różne - jej matka i Szwarc chcieliby, żeby skupiła się na studiach, ale dziewczyna chce zostać influencerką i w ten sposób zarabiać łatwo duże pieniądze. Julia mieszka na stancji z koleżanką, co sprawia, że Szwarc nie ma nad nią pełnej kontroli. Za to jego siostrzenica wynajduje coraz to nowe preteksty, żeby niespodziewanie wpaść na komendę, gdzie bawi ją stawianie wuja w kłopotliwych sytuacjach. Szybko łapie kontakt z Żanetą (Monika Miller), która pomoże jej, kiedy Julia wpadnie w kłopoty.