Nowa partnerka Skiby odpowiada na hejterskie komentarze. "Do takiej sytuacji dochodzi tylko w obliczu wielkiej miłości"

"Nie wiem, czemu ludzie oceniają po różnicy wieku. To bardzo smutne i świadczy tylko o was. Co ciekawe, na prywatnym koncie Krzysia nie ma żadnych złych komentarzy, bo każdy kto nas na żywo i widział razem wie, że jest to prawdziwe i mocniejsze niż można sobie wyobrazić. Kto podchodząc pod 60 zmienia całe swoje wygodne i uporządkowane życie? Do takiej sytuacji dochodzi tylko w obliczu wielkiej miłości" - zaznacza partnerka muzyka.