"Nocna rozróba w Warszawie". Zaniepokojeni mieszkańcy proszą o interwencję

Do swojej wiadomości pan Jan dołączył zdjęcia oraz materiał filmowy, który potwierdza, iż "sceny wymagały od aktorów pozostawania w bardzo bliskim kontakcie, z racji tego, iż kręcone było starcie tłumu z oddziałami Milicji Obywatelskiej".

Jak się jednak okazuje, nie było to jedyne miejsce w stolicy, gdzie w ostatnim czasie pojawiła się ekipa serialu, budząc wśród mieszkańców obawy o powstawaniu potencjalnego zagrożenia epidemiologicznego.

Tłumy na Placu Zbawiciela. Mieszkańcy zaniepokojeni

Jak donosi inny czytelnik, w tygodniu plan ustawiony był w okolicach Placu Zbawiciela, gdzie kręcono sceny uliczne w ulewnym deszczu. W weekend, przy słonecznej pogodzie, zdjęcia kręcono w okolicy Pałacu Prezydenckiego na Krakowskim Przedmieściu. Tam też powstawały sceny zbiorowe, w których występowały statystki i statyści, grający demonstrujący tłum i pacyfikujące go oddziały MO i ORMO.

To właśnie one wywołały zaniepokojenie okolicznych mieszkańców, od których otrzymaliśmy. pytania o to, czy na planie zachowane były zasady bezpieczeństwa sanitarnego. Udało nam się skontaktować z przedstawicielem ekipy filmowej, który zapewnił, że wszystko odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.