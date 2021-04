"To koniec". Wiemy, co z matką dziecka Egurroli

Nina Tyrka i Agustin Egurrola tworzyli parę przez kilka lat. Ich znajomość rozpoczęła się na castingu do programu "Taniec z gwiazdami". Połączyła ich wspólna pasja - taniec. Niestety związek był bardzo burzliwy i co chwile mówiono o nim w mediach. Owocem tej relacji jest córka Carmen, która przyszła na świat w 2008 r.

Nina Tyrka zrezygnowała z tańca?

Pod koniec 2020 r. gwiazda opublikowała na swoim facebookowym profilu wpis, w którym wyznała, co u niej słychać i jak wygląda jej kariera w dobie pandemii. Okazało się, że Nina Tyrka od prawie pół roku nie pracuje w swoim zawodzie. "Taniec zawsze był i będzie częścią mnie! To ukształtowało mnie jako osobę, wzmocniło mój charakter, nauczyło pokory do życia. Każdego dnia starałam się być lepszą wersją siebie..." - czytamy na jej profilu.