Nikt już w niego nie wierzy?. Słynny bohater trafił do kosza

Przez wiele miesięcy LucasFilm oraz Disney+ publikowały w mediach informacje na temat realizacji serialowego spin-offu kinowego cyklu o przygodach Indiany Jonesa. Niestety, wszystko wskazuje na to, że projekt trafi do kosza. Czy to oznacza, że filmowa przygoda kultowego bohatera zakończy się wraz z premierą filmu "Indiana Jones i artefakt przeznaczenia"?