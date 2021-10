Nike 2021. Kamery pokazały ważny apel. "Gdzie są dzieci?"

W trakcie gali Nike 2021 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, transmitowanej na żywo przez TVN24, można było zauważyć kartki, na których widnieją napisy "Gdzie są dzieci?" i imiona jak Arin, Alas, Almand oraz Aryas. Miały je m.in. wybrane osoby z jury czy pisarze. Nie bez przyczyny. To właśnie te dzieci zostały we wtorek 28 września wywiezione z terenu placówki Straży Granicznej w Michałowie z powrotem do lasu. W świat poszły zdjęcia polskiego pogranicznika stojącego z karabinem nad przedszkolakiem.