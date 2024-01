Nigella Lawson ma 64 lata. Wciąż kusi zniewalającą urodą. Ale za idealnym wizerunkiem kryją się dramaty i skandale

Lawson już w dzieciństwie zmagała się z toksyczną atmosferą w domu. Jej matka miała problemy psychiczne oraz zaburzenia odżywiania, a wobec swoich dzieci stosowała przemoc. - Zawsze uważałam, że nie uda mi się jej zadowolić. Była zabawna, ale cierpiała na depresję i była bardzo wrażliwa na hałas. Dźwięk gniecionej torby plastikowej potrafił doprowadzić ją do obłędu. Krzyczała na nas wszystkich: "Będę was biła tak długo, aż zaczniecie płakać". Dlatego nigdy nie płakałam. Do dzisiaj nie płaczę - mówiła Nigella w jednym z wywiadów.