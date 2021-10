"Niewolnica Isaura". Lew Rywin kręcił nosem. Polacy zwariowali na punkcie tego serialu

Ucieczka od szarej rzeczywistości

Popularność serialu była tak duża, że TVP zdecydowała się na zaproszenie do kraju odtwórców głównych ról – Lucélii Santos i Rubensa de Falco. Emocje towarzyszące ich tournée były później porównywane do tych z papieskich pielgrzymek. Wszędzie, gdzie się pojawiali, witały ich tłumy, które momentami stawały się wręcz niebezpieczne dla idoli, uniemożliwiając im choćby wyjście z samochodu czy prowadząc do omdlenia odtwórczyni roli Isaury.