Nie straciła posady w TVP. Właśnie wróciła na antenę

Dzień po świętach minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz postawił media publiczne w stan likwidacji. Wbrew obawom niektórych widzów to wcale nie oznacza wstrzymania emisji programów. Co więcej, mimo że okupacja siedziby TVP Info przez część dawnych pracowników i wspierających ich polityków PiS ciągle trwa, to jednak najprawdopodobniej już w piątek stacja wznowi nadawanie. Wrócą m.in. magazyny: "Minęła 8", "Minęła 20", "Forum" czy "Woronicza 17". Natomiast definitywnie pogrzebano "W tyle wizji".