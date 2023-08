Niespodzianka w "Dzień dobry TVN". Katarzyna Herman nie kryła zdumienia

Przy okazji gwiazda wytłumaczyła się z dawnej "wpadki". - Kiedyś, w jednym z wywiadów powiedziałam, że jestem z prowincji i bardzo to w sobie lubię. To zdanie poszło na okładkę, miałam potem bardzo dużo telefonów od ludzi, którzy byli zasmuceni, że Białystok nie jest miastem prowincjonalnym. Przepraszam, jeśli kogoś uraziłam, ale po prostu to. że jesteśmy mniejszym miastem niż Warszawa, spokojniejszym miastem, to jest naszym wielkim atutem - wyjaśniła.