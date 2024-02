Niesforny miś powraca. Premiera już wkrótce

O czym opowie serial "Ted"?

Na serię, która stanowi prequel w stosunku do oryginału, składać się będzie siedem odcinków. Akcja rozgrywa się w 1993 r., kiedy chwila największej sławy misia właśnie przemija. Ted wraca do domu we Framingham w Massachusetts, gdzie mieszka ze swoim najlepszym przyjacielem, 16-letnim Johnem Bennettem, jego rodzicami i kuzynką Blaire. Miś wprawdzie nie ma dobrego wpływu na Johna, ale jest jego wiernym kumplem, który w imię przyjaźni jest gotów zrobić naprawdę wiele.