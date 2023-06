Niepokojące nagranie z Igą Świątek. Słowa psycholożki wywołały skandal

W serialu pojawiła się jednak scena z Igą, która wywołała niemałe poruszenie w mediach społecznościowych. Chodzi o nagranie z salonu fryzjerskiego w Nowym Jorku, do którego Iga Świątek wybrała się ze swoją psycholog Darią Abramowicz. Na filmiku słychać, że fryzjerka pyta Igę o długość włosów, jakie chciałaby nosić. Tenisistka pokazuje palcami pożądaną długość, na co Abramowicz wtrąca reaguje słowami, że włosy powinny być na tyle długie, by dało się je związać.