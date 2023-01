"Nienawiść w białych rękawiczkach". Chór LGBT+ walczy z dyskryminacją

Bardzo nam zależało na pokazaniu, że nie ma naszej zgody na to, żeby to święto i całe doświadczenie bycia Polką czy Polakiem było zarezerwowane dla środowisk narodowych. My też jesteśmy członkami tego narodu i mamy prawo to manifestować. Oczywiście pojawiły się brutalne komentarze. W tych najłagodniejszych była - to takie typowe! - mowa o "obnoszeniu się". A czy ktoś kiedykolwiek miał pretensje do chóru strażaków, że się obnoszą z tym, że są strażakami? Czy ktoś ma pretensje do chóru kościelnego, że obnosi się ze swoją religijnością? Robimy takie rzeczy właśnie po to, żeby nie było takich pytań. Nie chcemy być niewidoczni. Jesteśmy, mamy prawo śpiewać, mamy prawo manifestować to, że jesteśmy członkami polskiej społeczności.