"Niemiec płakał jak tankował". To naprawdę padło w "Wiadomościach"

W reportażu Dominika Cierpioła odniesiono się do zatrzymania obywatela Niemiec, który przewiózł w beczkach 1,6 tys. litrów paliwa z Polski. Mężczyzna zapłaci za to sowitą karę - 1,5 tys. euro mandatu i 750 euro podatku od oleju mineralnego. Jednak dla redakcji "Wiadomości" to znak, że Polska najlepiej w Europie radzi sobie z kryzysem energetycznym.