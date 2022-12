Niemcy odpadli z mundialu. Politycy PiS otworzyli szampana

- Proszę sobie przypomnieć sytuację sprzed kilkunastu lat, kiedy Adam Małysz rywalizował w skokach narciarskich z niemieckim zawodnikiem, Svenem Hannawaldem - mówi. - Nakręcanie nastrojów, nagonka w mediach, doprowadziły do sytuacji dość skrajnej: w 2002 roku przed zawodami w czeskim Harrachovie, polscy pseudokibice obrzucili niemieckiego skoczka śnieżkami. Dzisiejsze komentarze dotyczące niemieckich piłkarzy to podjudzanie, podburzanie, które może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Wygląda na to, że politycy wciąż nie zdają sobie sprawy z tego, że ich retoryka może się przenosić na sferę realnych działań. A w takich przypadkach mogą to być działania bardzo groźne.