Niecodzienna metamorfoza. Mąż i żona zdecydowali się na radykalną zmianę wyglądu

Ania i Michał to małżeństwo z Grodziska Mazowieckiego, które wspólnie wychowuje dwójkę dzieci. Michał zgłosił Anię do programu, ponieważ ta, jak sama mówi, czuje się "szarą myszką", która chce odzyskać pełnię kobiecości oraz pewność siebie. Oboje zaś chcieliby też znowu poczuć się jak na pierwszej randce.

Na co dzień Ania pracuje jako przedszkolanka, więc oprócz swoich dzieci ma do wychowania również cudze, co niejednokrotnie spędza jej sen z powiek. Swojego męża poznała 8 lat temu na portalu randkowym.