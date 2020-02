Nie żyje uczestniczka programu "Cztery wesela"

- Jedna z naszych panien młodych, Ola, zmarła kilka miesięcy po swoim ślubie - informuje produkcja programu "Cztery wesela". Bardzo smutne wieści po nowym odcinku.

W opisie odcinka można było przeczytać: "Ola i Arek to kompletne przeciwieństwa. Ona zwariowana, lubiąca eksperymentować. On domator, spokojny i ciepły człowiek. Poznali się w Sylwestra, ale to podobno długa i skomplikowana historia. Wesele będzie w stylu boho. Rustykalne dekoracje, łapacze snów, girlandy to idealny przepis na bajkową uroczystość".