Nie żyje Skilyr Hicks. Była uczestniczką amerykańskiego "Mam talent"

Skilyr startowała w 8. sezonie "America's Got Talent". Miała wtedy 14 lat. Gdy stanęła przed jurorami, była wyjątkowo zestresowana. Zapytana przez Mel B o to, jak długo zajmuje się śpiewaniem, odpowiedziała, że robi to od dziecka, ale grać na gitarze zaczęła 2 lata wcześniej po śmierci taty.