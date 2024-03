Nie żyje Sean Garinger. 20-latek zginął w makabrycznym wypadku

"Licealne ciążę" - co to za program?

"Licealne ciąże" to program, który przedstawia historie nastoletnich kobiet będących w ciąży, które zmagają się z trudami samej ciąży, ale też codziennymi problemami, np. niemożnością ukończenia szkoły, trudnościami ze znalezieniem pracy. Pokazane są także ciężkie decyzje, nad jakimi zastanawiają się nastolatki, czyli m.in. czy nie lepiej byłoby oddać dziecko do adopcji lub do rodziny zastępczej. Poza tym widz może razem z nastolatką zobaczyć, jak traktują ją rówieśnicy w szkole i przekonać się, że ciąża w młodym wieku często oznacza odrzucenie i brak akceptacji społecznej.