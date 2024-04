Nie żyje Robert Sadowski. Był związany z TVP

"Do zobaczenia, Robercie, po drugiej stronie"

"Po długiej chorobie odszedł Robert Sadowski. Ci, którzy mieli okazję go poznać, wiedzą, jak dobrym był człowiekiem. Stało się coś, w co do tej pory nie mogę uwierzyć. To ostatni film, który Robert dla nas zmontował. W planach były kolejne, jednak odłożymy je na później. Do zobaczenia, Robercie, po drugiej stronie" - napisał przyjaciel.