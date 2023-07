Nie żyje Paula Moulton. Była gwiazdą brytyjskiego "Mam talent!"

Moulton chciała żyć normalnie. Zaczęła tańczyć na wózku z pełnosprawnym partnerem Garym Lynessem i w 2012 r. oboje zgłosili się do brytyjskiej edycji "Mam talent!". Dzięki widowiskowej choreografii do piosenki Alicii Keys "Empire State of Mind" doszli do półfinału. Po programie para założyła fundację "Strictly Wheels", propagującą taniec wśród inwalidów.