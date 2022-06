Nie żyje Natalia Madejczyk. Była gwiazdą pierwszej edycji "You Can Dance"

Zdjęcia z Natalią Madejczyk udostępnił na Instagramie Michał Piróg. Były juror "You Can Dance" napisał: "Moje serce pęka. Czemu musimy być świadkami, kiedy opuszczają nas tak piękne dusze. Natalia, kochana moja, mogę ci obiecać, że jeszcze zatańczymy. (...) Będę cię wypatrywać w oczach wszelkich istot by raz jeszcze się do ciebie uśmiechnąć, popatrzeć i powiedzieć jak ciebie wszystkim brakuje. Do zobaczenia. Teraz odpocznij chwilkę i wróć do nas".