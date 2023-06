Nie żyje Ms Jacky Oh. Miała zaledwie 32 lata

Jacky Oh zdobyła popularność za sprawą programu MTV "Wild N’ Out", komedii skeczowej oraz bitwy rapowej. Dołączyła do show w 2014 r. w szóstym sezonie. Odeszła z niego sześć lat później. Założyła wówczas własną firmę produkującą błyszczyki do ust. Zaczęła także karierę w branży nieruchomości.