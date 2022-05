Nie żyje Marnie Schulenburg. Aktorka miała 37 lat

Na małym ekranie po raz pierwszy pojawiła się w jednym z odcinków nadawanego od 1973 r. tasiemca "Żar młodości". Na plan filmowy trafiła przed przypadek, ale praca w telewizyjnych serialach bardzo jej się spodobała. Wkrótce została zatrudniona do produkcji "As the World Turns", której poświęciła cztery lata życia. Przez ten czas zagrała w 307 odcinkach tej telenoweli. Schulenburg występowała w nim do momentu zamknięcia projektu.