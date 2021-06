Nie żyje Marek Tokarski. Pracownik TVP miał 64 lata

Z kolei na antenie TVP Sport Tokarskiego pożegnał dziennikarz Aleksander Dzieciołowski. - Umarł nasz kolega, osoba nam niezwykle bliska, operator Telewizji Polskiej Marek Tokarski. Być może Państwo jego twarzy nie widzieli, ale natomiast to dzięki niemu przez ostatnią dekadę na większości największych imprez: Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, to on stał za kamerą i pokazywał wywiady z naszymi lekkoatletami. (...) Wulkan energii, człowiek, który na każdy wyjazd zabierał grzałkę, cukier, kawę, herbatę jak turysta z lat 70. (...) To nie był człowiek, który na planie się pojawiał, on ten plan tworzył całym sobą" - powiedział.