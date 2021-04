Nie żyje Marcin Król. Aktor i reżyser miał zaledwie 31 lat

"Drodzy, z przykrością i bólem informuję, że dziś w wyniku nieszczęśliwego wypadku zmarł mój mąż Marcin Król, miał 31 lat, był najwspanialszym mężem i ojcem dwójki małych dzieci. Jesteśmy zdruzgotani. O godzinie 18 w naszym domu w Laskowej odbędzie się różaniec w jego intencji. Jutro i w następne dni aż do pogrzebu różaniec w kaplicy cmentarnej w Laskowej o 18. O szczegółach dotyczących pogrzebu będę jeszcze informować. Proszę Was o modlitwę" – napisała Magdalena Król na swoim Facebooku 23 kwietnia po godz. 14.

Pod postem żony Króla pojawiło się sporo wyrazów współczucia. Jego znajomi, jak i przyjaciele nie kryją swojego szoku. "To jest tragedia, zginął wybitny człowiek, takich ludzi jest jak na lekarstwo. Nie mogę się pogodzić z tą wiadomością... Marcin, mieliśmy się spotkać i pogadać o planach na przyszłość...", "Nawet nie wiem jak wyrazić ten smutek", "Odszedłeś za wcześnie. Zawsze mówiłeś że chcesz zostawić coś po sobie i zapisać się w historii i tak też się stało..." – napisali m.in.

Marcin Król pochodził ze Starej Wsi w gminie Limanowa. Był aktorem, reżyserem oraz instruktorem w limanowskim teatrze "Co się stało?!". Pojawiał się także na scenie jako aktor Teatru im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu. Co ciekawe, w 2019 r. był kandydatem do Sejmu z list Konfederacji.