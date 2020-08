Nie żyje Mahlon Reyes. Rodzina musiała podjąć dramatyczną decyzję

W rozmowie z TMZ żona Mahlona Reyesa potwierdziła smutną informację. Okazuje się, że 25 lipca mężczyzna trafił do szpitala z rozległym zawałem serca. Niestety, mimo starań lekarzy nie odzyskał przytomności i 2 dni później rodzina podjęła decyzję o odłączeniu go od maszyny podtrzymującej go przy życiu.