Nie żyje Maciej Trojanowski. O śmierci poinformował jego przyjaciel

Z wykształcenia Maciej Trojanowski był inżynierem chemii i absolwentem Politechniki Warszawskiej. Jego największą pasją były jednak zjawiska nadprzyrodzone. W latach 1996-2007 prowadził kultowy program "Nie do wiary" w stacji TVN w latach. Później był on reaktywowany w Polsacie jako "Strefa tajemnic" (2008-2009). Program "Nie do wiary" powrócił raz jeszcze w 2012 r. Można go było oglądać w stacji TTV.