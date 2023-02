Nie żyje Louise Harrison, siostra jednego z Beatlesów. Miała 91 lat

Louise Harrison pomogła zespołowi The Beatles zrobić karierę na rynku w USA. Do Stanów przeprowadziła się wraz z mężem jeszcze zanim zespół osiągnął sukces w Wielkiej Brytanii. W latach 60. Rozsyłała nagrania Beatlesów do rozgłośni radiowych w Stanach i instruowała menadżera Briana Epsteina, co ma robić, by zespół odniósł sukces w USA.