Nie żyje Josh Seiter. Uczestnik show miał 36 lat

Josh Seiter dał się poznać widzom w show stacji ABC - "The Bachelorette". To program, w którym jednej singielce zostaje przedstawionych kilku kandydatów na partnera. Josh brał udział w 11. edycji show, nadawanej od maja do lipca 2015 r. Niedługo mógł starać się o rękę Kaitlyn Bristowe - odpadł już pierwszej nocy w trakcie eliminacji. Na tym jego kariera w mediach się nie zakończyła. Choć szybko pożegnał się z show, to zdobył naprawdę sporą popularność. Na samym tylko Instagramie obserwowało go ponad 450 tys. internautów.