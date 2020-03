Nie żyje Danny Tidwell. Zwycięzca telewizyjnego show miał tylko 35 lat

W wieku zaledwie 35 lat odszedł laureat jednej z popularnych programów. O śmierci Danny'ego Tidwella poinformował brat.

O śmierci Danny'ego Tidwella piszą amerykańskie branżowe media. 35-latek był finalistą 3. sezonu "So You Think You Can Dance". To niezwykle popularne taneczne show nadawane od 2005 r. przez stację Fox, które dorobiło się już 15 sezonów.