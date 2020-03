Nie żyje bohaterka głośnego serialu BBC. Spała na cmentarzu, bo tam czuła się bezpieczniej

W wieku 24 lat zmarła Paige Greenaway, bohaterka serialu dokumentalnego BBC. Przez wiele lat była bezdomna. O samobójczej śmierci poinformowała matka dziewczyny.

Po raz pierwszy Brytyjczycy usłyszeli o Paige Greenaway dzięki "Love and Drugs on the Street: Girls Sleeping Rough". Pierwszy odcinek serialu dokumentalnego BBC wyemitowano 5 listopada 2017 r.