Nie żyje Betty White. Aktorka miała 99 lat

Betty White w telewizji zadebiutowała w 1953 roku rolą w serialu "Life With Elizabeth". Rola w tym show przyniosła jej pierwszą Nagrodę Emmy. Grała też w sitcomie "A Date With the Angels". W 1954 roku prowadziła też własne show w telewizji zatytułowane po prostu "The Betty White Show" (w latach 70-tych miała swój własny sitcom pod tym samym tytułem).