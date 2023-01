Nie żyje Adam Rich. Aktor miał 54 lata

Pod koniec lat 80. praktycznie zniknął z show-biznesu. Wrócił dopiero w 1993 r. w epizodzie "Słonecznego patrolu". W tamtym okresie media rozpisywały się o jego problemach z prawem i uzależnieniami. W 1991 r. serialowy ojciec z "Eight is Enough", aktor Dick Van Patten wpłacił kaucję, gdy Rich trafił do aresztu. Aktor uzależniony od kokainy, alkoholu i innych substancji był oskarżony o włamanie do apteki.