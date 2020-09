"Nie zawsze było cukierkowo". Nikt nie wiedział o ich problemach

Katarzyna Cichopek największą popularność zdobyła dzięki występom w serialu "M jak miłość". Kolejnych fanów zyskała wraz ze zwycięstwem w 2. edycji "Tańca z Gwiazdami". To właśnie na planie show poznała swojego przyszłego męża, Marcina Hakiela. Po kilku latach znajomości para wzięła ślub w Zakopanem , a dziś są dumnymi rodzicami dwojga pociech.

Skromna Cichopek: "Odczarowałam mit matki Polki, który przez wiele lat towarzyszył kobietom"

- Cały czas jesteśmy w sobie zakochani, ale co równie ważne – lubimy się. Miłość ma to do siebie, że w pierwszej fazie jest intensywna, a z biegiem lat siła uczucia zmienia się bardziej w przyjaźń.