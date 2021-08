Nie wszyscy ułożyli sobie życie. Co słychać u uczestników "Ślubu od pierwszego wejrzenia"?

Szczęście dopisało też Agacie Ząbczyk z trzeciej edycji programu. Jej małżeństwo z Maciejem Kiełbowskim szybko okazało się porażką. Kobieta od początku nie miała żadnych wątpliwości, że nie jest to mężczyzna dla niej. Udało jej się znaleźć tego jedynego - w sierpniu br. została narzeczoną. Do zaręczyn doszło podczas romantycznego wyjazdu do Grecji.