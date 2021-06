Pogodynek z TVP dyrektorem. To tak zarabia prawdziwe pieniądze

- Teatr to moja miłość i pasja. Ciężko byłoby mi się rozstać z Lalką. Cieszy i śmieszy mnie jednocześnie, gdy jestem kojarzony przez dzieciaki i z telewizją, i z teatrem. Gdy przechodzę czasem przez bufet teatralny, dobiegają mnie ich komentarze: "O, to ten od pogody". Słyszę to też, kiedy pojawiam się na scenie - mówił przed laty "Gazecie Wyborczej".