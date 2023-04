Nie tylko "Rzeczpospolita". Kurski niespodziewanie pojawił się w "Wiadomościach" TVP

We środę 12 kwietnia "Rzeczpospolita" opublikowała felieton Kurskiego będący analizą polityki Banku Światowego wobec wojny w Ukrainie. Redaktor naczelny dziennika Bogusław Chrabota tłumaczył, że artykuł ukazał się, bo "wielu z nas może ciekawić, co były prezes TVP ma do powiedzenia w swojej nowej roli". Decyzja o publikacji tekstu spotkała się z krytycznymi komentarzami środowiska dziennikarskiego.