Nie tylko Paszporty Polsatu. Stacja zaliczała wzloty i upadki

Festiwal bez blichtru

Autorskie i licencyjne programy, pojawiające się na arenie Polsatu to jedna rzecz, ale jest jeszcze inny temat do żartów ze stacji i poważnej krytyki poziomu i gustu przedsięwzięć, które są z nią związane. To wydarzenie, które powstaje w zasadzie poza samą telewizją, ale tworzone jest na jej rzecz, trafia do programu i pokazywane jest na antenie wielokrotnie. To impreza Polsat Superhit Festiwal, odbywająca się od kilku lat w sopockiej Operze Leśnej.