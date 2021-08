Nie trzeba ratować planety. To nasze życie jest zagrożone

Kiedy byłem małym chłopcem, zacząłem tropić lisy. Chciałem zostać na noc, ponieważ one są aktywne w nocy, ale nie miałem sprzętu kempingowego. W szkole uczyłem się judo. To była obowiązkowa lekcja. Nasz nauczyciel judo walczył w Birmie podczas drugiej wojny światowej, w dżungli, we wrogim kraju. Gdy pożaliłem się mu, że nie mam sprzętu kempingowego, a chcę rozbić obóz, on powiedział mi: "nie potrzebujesz sprzętu. Nie mieliśmy go na wojnie, nie potrzebujesz go teraz". I tak zacząłem się uczyć, jak korzystać z natury, aby dbać o siebie, żyć jak tubylec, co doprowadziło mnie do zainteresowania botaniką, roślinami i grzybami. A także archeologią i historią. Bushcraft był więc rdzeniem moich podróży przez życie i wspiera mnie dosłownie, kiedy podróżuję po różnych częściach świata. Ale najważniejszą rzeczą jest oczywiście to, że uczy nas, jak zależni jesteśmy od natury i jak przyroda może być dla nas korzystna.