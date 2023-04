Nie tędy droga. Recenzja trzeciego sezonu "The Mandalorian"

Debiutujący w 2019 r. "The Mandalorian" wywołał prawdziwe trzęsienie ziemi w świecie fanów "Star Wars". Po trzech epizodach kinowych, które co prawda zarobiły łącznie kilka miliardów dolarów, ale wywołały bardzo mieszane uczucia, Disney+ zaprezentował prawdziwie nową jakość. "The Mandalorian" zaczynał jako kameralny, niesamowicie nastrojowy kosmiczny western. Średnia ocen 93 proc. na RottenTomatoes i deszcz nagród były świadectwem, że - jak mawiają Mandalorianie - "This is the way". Niestety twórcom nie udało się utrzymać tej jakości.