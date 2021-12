Nie tak to miało wyglądać. Wielkie rozczarowanie w finale "Lego Masters"

"Werdykt niesprawiedliwy", "Powinni to wygrać, zasłużyli na to!", "A mieli wygrać", "Najlepsi byli. Tak w trakcie odcinka z powodów zdrowotnych odpadli? Nie rozumiem, może jednak wyjaśnijcie widzom o co chodzi?" - pisali oburzeni na instagramowym profilu programu.